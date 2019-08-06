دعاء المطر يتداوله المغردون بسبب أمطار جازان الآن في السعودية

يتداول الآن مغردي تويتر في السعودية دعاء المطر، وذلك مع بداية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في منطقة جازان، وقد جاءت تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية احتمالية هطول الأمطار صباح اليوم الثلاثاء في منطقة جازان، وبالفعل منذ قليل بدأت الأمطار تهطل بقوة في منطقة جازان، ولذلك بدء الكثير من المغردين هناك نشر دعاء المطر لكي يردده ساكني الأحياء هناك في منطقة جازان، ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار لكي يشمل منطقة مكة المكرمة، ويمتد التأثير إلى منطقة نجران.

دعاء المطر ينشره الآن المغردون في تويتر

ينشر الآن العديد من مغردي تويتر دعاء المطر لكي يردده الكثير منهم أثناء سقوط الأمطار لانه من المعروف عند المسلمين أن الله يستجيب الدعاء في وقت المطر لذلك يكثروا من الدعاء وقت المطر، نعرض لكم فيما يلي دعاء المطر :

شاهد الصورة التالية تحتوي على دعاء المطر، يمكنكم عدم الالتزام بدعاء معين في المطر، يمكنكم الدعاء بأي شيء، وبأي لغة، لانك تتحدث مع الله، والله يسمع ما تقول، ويعرف ما بداخلك.

وقد ظهر على تويتر هاشتاج باسم أمطار جازان لكي يتابع فيه المغردون حالة الأمطار هناك، ومتابعة أي حالة قد تحدث لها صعوبات بسبب الأمطار الغزيرة هناك، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار، والطقس غير المستمر حتى صباح اليوم الأربعاء، وتعود الأجواء بعد ذلك لطبيعتها لمثل هذا الوقت من العام.