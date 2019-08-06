طقس جدة.. تعرف على تفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدًا

بدأت التساؤلات بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة حول طقس جدة، وذلك مع بدء وصول الحجاح إلى ميناء جدة في الساعات الماضية تزامنًا مع بداية موسم الحج والركن الخامس من أركان الإسلام، وذلك خاصة لرغبة المواطنين في معرفة وضع الطيران في مطار جدة الدولي خلال هذه الفترة، وهل الأحوال الجوية من الممكن أن تؤثر على حركة الطيران في المطار أم لا، ولذا فنحن في هذا التقرير سوف نحاول الرد عن جميع هذه التساؤلات والإستفسارات، وتقديم تغطية شاملة وكاملة حول طقس جدة خلال الساعات المقبلة.

ويذكر بأن هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيان رسمي للحديث حول حالة الطقس في مكة، وكذلك طقس جدة والأحوال الجوية في باقي المدن والمحافظات السعودية والتي تشهد هذه الأيام وصول عدد كبير من الحجيج إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.

الأرصاد الجوية تكشف تقاصيل طقس جدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية عن تفاصيل طقس جدة في الساعات المقبلة، مؤكدة بأن الأحوال الجوية جيدة إلى حد طبيعي، وبأن طقس جدة سيكون غائم جزئيًا كما هو الحال في المدينة المنورة، ومشيرة إلى كون حركة الطيران في مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة لن تتأثر.

ويذكر بأن تقارير قد أشارت في الساعات الماضية إلى توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما جعل البعض يتسائل حول حالة طقس جدة خلال هذه الفترة، ولكن هيئة الأرصاد قد أكدت بأن الأحوال الجوية مستقرة.

متابعة طقس جدة لحظة بلحظة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن طقس جدة فيه ذه الفترة يتعرض لرياح سطحية نشطة ومثيرة للأتربة، وذلك في ظل تدني الرؤية الأفقية، موجهة تحذيرات إلى المواطنين من التعرض المباشر لهذه الأتربة خلال الفترة المقبلة، وذلك لحين هدوء الرياح بعض الشيء خلال الفترة المقبلة.