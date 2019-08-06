طقس مكة.. تعرف على تفاصيل حالة الأرصاد الجوية في أم القرى والمشاعر المقدسة

كثرت التساؤلات في الساعات الماضية عن طقس مكة، وعن الحالة الجوية في المشاعر المقدسة، ولذا فإن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية قد أصدرت بيان رسمي للحديث حول طقس مكة في هذه الأيام وعن الأحوال الجوية في المشاعر المقدسة في أطهر بقاع الأرض خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد تواجد الملايين من المسلمين القادمين من مختلف أنحاء العالم من أجل أداء فريضة الحج والركن الخامس من أركان الإسلام.

وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” سنكون معاكم للحديث حول طقس مكة، وعن حالة الطقس في الساعات المقبلة في الأراضي المقدسة، وسنحاول الرد عن كافة التساؤلات والإستفسارات الخاصة بالحالة الجوية في مكة خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع بداية موسم الحج.

هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل حول طقس مكة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، بأن طقس مكة هذه الأيام سيكون “غائما جزئيًا إلى غائم”، وذلك بحسب وصف الهيئة، مشددًا على كون طقس المدينة المنورة سيكون غائم جزئيًا، وكذللك الأمر نفسه بالنسبة لمدينة جدة على البحر الأحمر.

وفي بيان رسمي لها حول طقس مكة، قالت الهيئة عبر الموقع الإلكتروني لها، بأن درجة الحرارة في مكة المكرمة خلال هذه الفترة ستكون في حدود 38 درجة مئوية، في حين ستكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، وستكون سرعتها ما بين 15 إلى 38 كيلو متر في الساعة الواحدة.

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وبالحديث عن المدينة المنورة، فإن درجة الحرارة سوف تصل إلى نحو 39 درجة وهذا في الوقت الذي ستكون فيه حركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة لواحدة، وفي “عرفات” ستكون درجة الحرارة نحو 38 درجة كذلك كما هو الحال بالنسبة لطقس مكة بالضبط، وستكون سرعة الرياح ما بين 15-38 كيلو متر.

طقس مكة أكثر ما يبحث عن المواطنين في السعودية

وكانت عبارة “طقس مكة” هي واحدة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا وعبر مواقع ومحركات البحث، وذلك بالتزامن مع بداية موسم الحج هذه الأيام ووصول الملايين من مختلف مدن وأنحاء العالم إلى الأراضي المقدسة في مكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج خلال العشر أيام القادمة وحتى نهاية اليوم الرابع من عيد الأضحى.

متابعة حية ولحظة بلحظة لتفاصيل طقس مكة

سنتابع معاكم بالتفاصيل ولحظة بلحظة تفاصيل طقس مكة خلال موسم الحج بالكامل، وذلك في هذا التقرير المحدث بإستمرار لتغطية كل تطورات الحالة الجوية ليس في مكة المكرمة فقط، بل في كل الأماكن والمشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.