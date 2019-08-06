شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من الملك سلمان ومحمد بن سلمان بشأن قطر.. ”لا تفعلوا هذا الأمر مجددًا” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان، قرارًا بشأن دولة قطر، فيما وجهت الحكومة السعودية طلبًا إلى نظيرتها القطرية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" على موقعها الإلكتروني، بأن وزارة الحج والعمرة أنهت الترتيبات اللازمة لخدمة القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ.

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وأشارت الوكالة إلى أن الوزارة خصصت الوزارة الرابط الإلكتروني "https://qh1440.haj.gov.sa"، لتمكينهم من تسجيل بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

وأكدت "واس"، أن ذلك جاء إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان، والأمير محمد بن سلمان، بتخصيص رابط جديد للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

ونقلت الوكالة، عن "وزارة الحج والعمرة"، دعوتها إلى السلطات القطرية إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وتتبادل السعودية وقطر الاتهامات بشأن عدم تمكين القطريين من أداء الحج والعمرة، وذلك منذ اندلاع الأزمة بينهما في عام 2017، على خلفية ملفات إقليمية.