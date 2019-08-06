شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان جديد للمجلس الانتقالي الجنوبي وترقب لما سيحدث خلال الساعات القادمة في عدن(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن القيادي الجنوبي ونائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بأن غداً الأربعاء موعد تشييع شهداء الخميس الدامي الذي شهدته مدينة عدن.

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وقال بن بريك في تغريدة عبر حسابه في تويتر،: “يوم غد الأربعاء تشييع الشهداء وسيعلن المجلس الانتقالي الجنوبي”.

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وأضاف بأن المجلس سوف يصدر بيان رسمي ” سيكون هناك بيان رسمي لتحديد موعد الصلاة ومكانها في الساعات القادمة، وعلى جماهير الشعب من كل أرض الجنوب الاستعداد لتكريم الأبطال”.

وحول إقامة العزاء قال بن بريك: “وأما تقبل العزاء ومكانه فقد قرر المجلس وأسر الشهداء أن يكون بعد تحقيق مطالب الشعب وتنفيذ إرادته”