شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلح على هذا الشيخ القبلي الكبير في عدن ومصادر تكشف عن مصيره (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل شيخ قبلي اليوم الثلاثاء، برصاص مسلحين من الحزام الأمني، بالعاصمة المؤقتة عدن. وقالت مصادر محلية، إن الشيخ “سالم العزاني” قتل برصاص مسلحين من الحزام الأمني اثر مهاجمتهم أرضيته في حي الممدارة . ​​​ وأضافت المصادر أن جنود الحزام الأمني حاولوا السيطرة على أرضية “العزاني” بالقرب من معلب 22 مايو، وأثناء محاولته الدفاع عن أرضه أطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا ً وفروا من المكان.

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