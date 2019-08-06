شكرا لقرائتكم خبر عن الميسري ينقلب على الشرعية ويرمي استقالته للرئيس هادي ويعلن الانضمام للمجلس الانتقالي .. ويصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في مديرية مودية الاستاذ / حسين عبدربه دحه الميسري وعددا من اعضاء حزب المؤتمر، اليوم استقالتهم الجماعية من المؤتمر الشعبي واعلنوا الانضمام الى المجلس الانتقالي الجنوبي .

جاء ذلك في مسيرة جماهيرية شهدتها مديرية مودية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 6 اغسطس 2019م اعقبها مهرجان خطابي ألقيت فيه عددا من الكلمات .

حيث ألقى الأستاذ حسين عبدربه الميسري رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بمديرية مودية كلمة اعلن فيها عن استقالته هو ومن معه من الاعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام بالمديرية والانضمام الى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الميسري في خطابة بإسمي انا شخصياً وباسم أعضاء فرع حزب المؤتمر الشعبي بالمديرية نقدم استقالتنا من حزب المؤتمر ونعلن انضمامنا الى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أصبح من الأمر الضروري والملح الى الالتحاق به كونه الممثل الشرعي لقضية الجنوب واستعادة دولته بحدودها ماقبل عام تسعين، ويأتي اعلاننا هذا في ظل ضروف صعبة يمر بها جنوبنا الحبيب وفي ظل التأمر لتمزيق لحمته واستهداف قياداته، ومن هنا نعلن تضامنا مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.

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من جهة أخرى رحبت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية ممثلة بالاخ ابوبكر العلبية رئيس المجلس ونائبه محمد سالم بالأخوة الحاضرين جميعا المنضمين الى المجلس الانتقالي الجنوبي من اخوانهم في حزب المؤتمر الشعبي شاكرين لهم هذه الخطوة الجبارة التي اقدموا عليها، والتي تتطلب مننا جميعا أن نكون في صف واحد من أجل تحقيق جميع أهداف الثورة الجنوبية .

وأكدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية، أن باب المجلس الانتقالي الجنوبي مفتوح للجميع لمن يريد الركوب معنا في سفينة النجاة.

وفي سياق متصل أعرب جميع الحاضرين عن أسفهم الشديد وتعازيهم الحارة لأهالي وذوي الضحايا الذي سقطوا في الحادث الإجرامي في معسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان على رأسهم الشهيد البطل ابواليمامة وعددا من ابطال الحزام الأمني وإدارة أمن عدن ، سائلين من المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وان يشفي الجرحى والمصابين..