شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامي الساخر ’’محمد الربع‘‘ يفجئ بن بريك بأقوى رد على تصريحاته اليوم ويكشف عن القاتل الحقيقي لـ’’أبو اليمامة‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الإعلامي اليمني الساخر، محمد الربع، على تصريحات القيادي الجنوبي ونائب رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن نتائج التحقيقات بأحداث عدن.

وقال الربع في تغريدة على حسابه في تويتر، : هو من طلب منه الحضور وهو أخر من اتصل له وهو من طلب منه يخرج إلى خلف المنصة يستقبل الصاروخ”.

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وأضاف الإعلامي محمد الربع متهماً بن بريك بالوقوف خلف الحادث: “هو الذي تغيب عن الحضور، وهو الذي إستفاد من موته وأخذ صلاحيته، وهو من سيطر ع مسرح الجريمة وأخفى آثارها”.

واختتم تغريدته بالقول: “هو الذي حقق وهو الذي أعلن النتيجة.. أعان الله أسر الضحايا راح أبنائهم في لعبة عبثية”.