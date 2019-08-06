أول سعوديتين تعملان في تشغيل الرافعات العملاقة ومناولة الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

حصلت سيدتان سعوديتان على رخصة لتشغيل رافعات جسرية عملاقة تعمل بالتحكم عن بُعد والخاصة بمناولة الحاويات من السفينة إلى أرصفة الميناء، وذلك في محطة الحاويات الأولى بميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وأوضح مدير الشركة المشغلة جاي نيو، وفقاً لـ “الرياض”، أن السعوديتين سارة بالحارث وبدور حميد، استطاعتا أن تجتازا البرنامج التدريبي الخاص بالرافعات الجسرية والاختبارات الصارمة بعد 100 ساعة من التدريب، حيث تم منحهما الترخيص كمشغلي الرافعات الجسرية بتقنية التحكم عن بُعد لمناولة الحاويات بميناء الملك عبد العزيز من وإلى السفن.

وأضاف أن هذه التقنية تستخدم في القليل من الموانئ حول العالم لمواكبة التقنيات المتقدمة والتعامل مع السفن الكبيرة القادمة إلى الميناء وتقديم أعلى مستويات من الخدمة للخطوط الملاحية وبأفضل المعايير العالمية. بدوره أكد المدير الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أندي تسوي، أن سارة بالحارث وبدور حميد، ستصبحان قدوة للسعوديات في هذا العمل الذي ظل حكراً على الرجال لفترات طويلة. من جانبها قالت سارة بالحارث: إن المرأة يمكنها التقدم إلى الأمام في جميع مجالات العمل المختلفة من خلال التدريب والتصميم القوي، فيما أكدت بدور حميد، أنها فخورة بكونها من أوائل السعوديات اللاتي يعملن على هذه المعدات