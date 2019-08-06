وفاة شخص تعرّض لأزمة قلبية خلال سيره في ممشى رياضي بتبوك

توفي شخص أمس (الإثنين)؛ إثر أزمة قلبية تعرّض لها أثناء ممارسته رياضة المشى، بالقرب من منتزه الأمير فهد بن سلطان في تبوك.

وجاء في التفاصيل، أن سبب الوفاة توقف القلب والتنفس، فيما باشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر حالة الوفاة؛ حيث كان الشخص ملقى على أرضية الممشى وقد فارق الحياة، وفقاً لـ”عين تبوك”.