بعد تصريحها عن سفر السعوديات.. اللاحم يهاجم أفنان الباتل: أنت كنت معدمة وطلعتي على أكتاف المتابعين

هاجم المحامي عبد الرحمن اللاحم شهيرة أسناب شات أفنان الباتل وذلك بعد تصريحها عن سفر السعوديات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله ” أفنان الباتل وهي تقول ” إنها متمسكة بتصريح السفر من أهلها رغم صدور قرار يتيح للنساء في البلاد السفر دون قيود”.

وأضافت الباتل : ” حتى لو بلغتي عمر الواحد وعشرين لازم تظلي تحت جناح أهلك ، أسمك من أسمهم سمعتك من سمعتهم ، وما يأخذك الحماس لخيالات ما هي واقعية وقرارات راح تندمين عليها” .

وتابعت الباتل : ” أنت لازم تحسين إن فيه ولي أمر لك ، يعني لما بروح زواج صديقتي هنا في الرياض بقول لهم أنا بروح ساعة وراجعة ” .

ووجد حديث الباتل ، ردود فعل واسعة اتسمت في غالبيتها بانتقاد أفنان ودعوتها لعدم التدخل في قضية ظلت كثير من السعوديات يطالبن بها منذ عقود .

وتقول منتقداتها ، إنها لم تعاني مما عانته نساء المملكة اللاتي عشن في عوائل متسلطة، لذلك فهي لا تحس بمعاناتهن مع نظام الولاية الذي كان يشترط على المرأة الحصول على موافقة خطية من الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن لاستخراج جواز سفر أو السفر.

وتحت الوسم ”#افنان_الباتل_اخرسي“ في موقع ”تويتر“،قال المحامي عبدالرحمن اللاحم : ” دعونا نتوقف عن التنمر وبلاش قصص أنتِ برجوازية بعد أن كنتِ معدمة و طلعتي على أكتاف المتابعين بالإعلانات، وأنت روجتي للتفاهة و عندك سيارات بألوان الفساتين وتناقزين من ديرة لديرة ولا تدرين وش يصير بالمجتمع !! لا يليق بنا هذا الكلام لابد أن (نرتقي) .