بالفيديو.. «الأرصاد» توضح ملابسات وجود مياه صرف صحي بكورنيش الخبر

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص ظهور مخلفات مياه الصرف الصحي بكورنيش مدينة الخبر.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها، أن الفِرَقَ المختصَّةَ التابعة لها بالمنطقة الشرقية، باشرت البلاغ الوارد إلى الهيئة بشأن ملاحظة لمخلفات مياه صرف صحي غير معالج في أحد المواقع على كورنيش مدينة الخبر، منذ أن ورد لها البلاغ يوم السبت الماضي؛ حيث وجَّه الرئيس العام بالهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي وبشكل عاجل، بالوقوف على الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية حيال حادثة التلوث.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه اتضح من خلال مباشرة الحالة من قبل مفتشي الهيئة، وجود مَصَبٍّ تابعٍ لأحد محطات معالجة الصرف الصحي يتم من خلاله تصريف مياه المحطة المعالجة إلى البحر.

وأشارت إلى أن نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، اجتمع مع المهندس حمدي الشراري مدير عام إدارة خدمات المياه، والمسؤولين عن المحطة والمقاول المشغل؛ لَتَقصِّي أسباب حادثة التلوث والوقوف على محطة المعالجة والمصب التابع لها بالخبر محل البلاغ.

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وتابعت الأرصاد في بيانها، أنه تبيّن من خلال زيارة الفريق أن مياه الصرف التي وصلت إلى البحر عبارة عن مياه صرف بعد المعالجة الأولية فقط، لم تستوعبها خزانات المعالجة الثانوية إثر أحمال زائدة، الأمر الذي نتج عنه فيضان المياه إلى نقطة التخلص المباشر إلى البحر دون اكتمال المعالجة، ويعود السبب إلى عدم التزام المقاول بتنفيذ خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات المناسبة بعزل المياه غير المعالجة في أحواض مخصصة في هذه الحالات، من ثم معالجتها وتصريفها حسب الأنظمة المتعبة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الاجتماع شدد على ضرورة الالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والأوامر الملكية بشأن صرف المياه غير المعالجة، وأهمية التزام المديرية العامة للمياه بمراقبة مقاوليها والتأكد من التزامهم بالضوابط والمعايير البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا النوع حوادث التلوث، بالإضافة استيفاء المخالفات المرصودة وإعادة تأهيل المنطقة المتضررة تحت إشراف الهيئة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو، وثقه أحد مرتادي الكورنيش يظهر تلوث مياه البحر واختلاطه بمياه الصرف الصحي مما يشكل خطورة بيئية.