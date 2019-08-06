«الصحة»: مراكز الطوارئ في الحرم المكي تستقبل 1180 حاجًّا وحاجّة

قالت وزارة الصحة، إن مراكز الطوارئ في الحرم المكي راجعها 1180 حاجاً وحاجة منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة.

وأشارت إلى أن هناك أربعة مراكز داخل الحرم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والكادر الطبي المؤهل الذي يستطيع التعامل مع كل الحالات المرضية بما فيها حالات العناية الفائقة.

وأكدت الوزارة أنه تم التعامل مع كافة الحالات وإحالة ما يحتاج منها لمستشفيات الحرم، موضحة أن مراكز الطوارئ توزعت في أماكن متفرقة داخل الحرم المكي.

وتابعت: «مركز رقم 1 في الدور الأول من باب 85 إلى باب 88 في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام، ورقم 2 بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ورقم 3 في الدور الأرضي بجوار باب إسماعيل، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز رقم 4 في الدور الأول بجوار جسر أجياد، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج».

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ويتم تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالة المرضية داخل تلك المراكز حتى يتم شفاؤها ومغادرتها، أو يتم نقلها إلى مستشفى أجياد كما في حالات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحالات الكسور، عن طريق فريق صحي يتكون من طبيب وممرض، بواسطة عربات النقل الإسعافي (الجولف)، المخصصة لنقل الحالات إلى مستشفى أجياد في وقت قياسي وإكمال اللازم.

وتعد خدمة ضيوف الرحمن من أولويات وأهداف مستشفى أجياد للطوارئ ومراكز الطوارئ في الحرم المكي الشريف، بهدف تمكينهم من أداء مناسك الحج في يسر وسهولة وصحة جيدة.

وتحتوي المراكز على ثلاثة أسرة كشف مجهزة بأحدث الأجهزة بينها سرير للإنعاش القلبي الرئوي .