لأول مرة.. البريد السعودي يطلق مبادرة «حج بلا حقيبة»

أطلقت مؤسسة البريد السعودي بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، مبادرة «حج بلا حقيبة»، لأول مرة هذا العام ضمن مساهمة البريد في برامج رؤية المملكة 2030.

وتتضمن المبادرة، نقل أمتعة الحجاج من مخيماتهم بالمشاعر المقدسة إلى كافة مناطق المملكة باستخدام أعلى التقنيات عبر تطبيق البريد السعودي، حيث تقدم الخدمة من خلال باقتين، تشمل الأولى توصيل الأمتعة إلى مكتب بريدي داخل المملكة بقيمة 53 ريالًا للحقيبة والثانية عن طريق العنوان الوطني « منزل / عمل» بقيمة 105 ريالات للحقيبة لجميع مناطق المملكة .

وتسهم مبادرة «حج بلا حقيبة» في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وخفض الأعباء اللوجستية.