وصول 1.8 مليون حاج إلى السعودية عبر جميع المنافذ

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية؛ منذ بدء القدوم وحتى ظهر اليوم الثلاثاء، مليوناً و800 ألف و869 حاجاً، وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونًا و689 ألفًا و827 حاجًا، فيما قَدِمَ عن طريق البر 93 ألفًا و792 حاجاً، وعبر البحر قدم نحو 17 ألفًا و250 حاجاً، بزيادة قدرها 113 ألفًا و107 آلاف حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن جميع الجهات بالمملكة تباشر جهودها في خدمة ضيوف الرحمن؛ حيث أكّدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنّ العنصر التمريضي السعودي يُشكِّل النسبة الأعلى من المنتدبين في مستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة في الحج؛ حيث يشارك ألف و289 من الممرضين والممرضات السعوديين في موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

كما أصدرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، خرائط تفاعلية للمشاعر المقدسة لإرشاد وتعريف حجاج بيت الله بالأماكن التي يقصدونها بسهولة ويسر، وللحد من ظاهرة الضياع، التي تواجه الحجاج وضمان وصولهم مقر مخيماتهم وأماكن الخدمات العامة، وأبرز المعالم في المشاعر المقدسة، ومحطة القطار ومواقف انتظار السيارات، إضافة إلى الحدود الشرعية للمشاعر.