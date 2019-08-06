«إنسان» تطلق حملة لتوزيع 1750 أضحية على 15 ألف يتيم وأرملة

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، حملتها السنوية لمشروع الأضاحي لهذا العام تحت شعار «أسعدهم بأضحيتك»؛ حيث تعتزم الجمعية توزيع 1750 أضحية يستفيد منها 15750 يتيمًا ويتيمة وأرملة، بمبلغ إجمالي قدره 2,362,500 ريال، بواقع 1350 ريالًا للذبيحة من النوع «نعيمي بلدي».

ووقعت الجمعية اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تأمين اللحوم؛ لتوفير الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، كما شكلت الجمعية لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها الجمعية أمام الموكلين، وتتضمن تلك المواصفات أن تكون الخرفان من نوع نعيمي بلدي لا يقل وزنها عن 20 كيلو جرامًا، ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها.

ودعت الجمعية الميسورين ممن يرغب المشاركة في هذا المشروع، أن يوكِّل الجمعية بشراء أضحيته، وتوزيعها على الأسر المستفيدة بطريقة مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها من أحد فروع الشركة المتعهدة، كما أتاحت الجمعية لمن يرغب من المتبرعين بأخذ جزء من أضحيته.

وبإمكان من يرغب المشاركة في هذا المشروع زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ في حسابات الجمعية مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتس رقم (0555249104) وذلك لتأكيد استلام مبلغ الأضحية.

يُذكر أن مشروع الأضاحي ضمن المشروعات الموسمية التي تنفذها جمعية (إنسان) بهدف مساعدة الأيتام وإدخال الفرح والسرور في نفوسهم في هذه المناسبة السعيدة.