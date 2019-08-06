«الحج» تطلق «مناسكنا» بتسع لغات لخدمة ضيوف الرحمن

أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق «مناسكنا» بتسع لغات عالمية تتحدث بألسنة ضيوف الرحمن القادمين للمشاعر المقدسة، هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والتركية، والملايو، والبنغالية، والإسبانية والإندونيسية.

ويُسهم التطبيق الذي أطلقته الوزارة على الأجهزة الذكية في تقديم خدمات متنوعة للحجاج والمعتمرين أثناء أداء الشعيرة ومنها «فقه المناسك»، كما يقدم المساعدة التي قد يحتاجها الحجاج خلال رحلتهم لأداء مناسك الحج أو العمرة أو أثناء زيارتهم للمدينة المنورة، كما يوفر خرائط بالغة الدقة للأماكن المقدسة مأخوذة من الأقمار الصناعية، إضافة إلى مساعدة ضيوف الرحمن على التأكد من تواجدهم في المكان المناسب خلال أداء النسك .

ويتسم تطبيق «مناسكنا» بتحديث دوري لأماكن الخدمات التي تهم ضيوف الرحمن مثل المساجد والمطاعم ودورات المياه وغيرها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومدينة جدة، إلى جانب خدمة الترجمة الفورية، وخدمات الطوارئ بطريقة سهلة ومباشرة، فيما يحدث التطبيق تلقائيًا في كل مرة يصل فيها المستخدم لوجهته المفضلة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنى، ومزدلفة، وعرفات، وجدة.

ويضيف التطبيق خدمات الطوارئ بمجرد لمس الزر المرئي الأحمر على واجهة الشاشة، وخدمات الصرافة وتحويل العملة وإيجاد الطرق لأقرب مركز لتحويل العملة، وجدول أوقات الصلاة وبوصلة القبلة والحصول على أوقات الصلاة على أساس الموقع الحالي لمستخدم التطبيق، علاوة على خدمات أحوال الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، والمشاعر المقدسة .