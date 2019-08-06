الإحصاء: 31 ألف فرد لتقديم الخدمات الصحية للحجيج

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ضمن «سجل إحصاءات الحج 1440» أن عدد القوى العاملة في تقديم خدمات الحجاج الصحية والإسعافية لضيوف الرحمن هذا الموسم بلغت 30,908 أفراد (منهم 8685 امرأة) من منسوبي وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومنسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، فضلا عن القوى العاملة التي تقدم الخدمات الصحية من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية، ويبلغ إجمالي الفِرق الطبية والإسعافية في المشاعر المقدسة خلال فترة الحج أكثر من 1141 فريقا طبيا وإسعافيا وميدانيا يقدمون خدماتهم لحجاج بيت الله الحرام. وأوضحت الهيئة، أن خدمات الحجاج الصحية والعلاجية والوقائية والإسعافية تقدم كخدمات صحية متخصصة مجانية تتولاها وزارة الصحة عبر طواقم متخصصة من الأطباء، والصيادلة، والممرضين، والفنيين، والإداريين يتجاوز عددهم 27,797 فردا، وتشمل الخدمات العلاجية التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن: عمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، والمناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج، حيث بلغ عدد المستشفيات العاملة 16 مستشفى داخل مكة والمشاعر، كما بلغت عدد المراكز الصحية 125 مركزا مجهزا بكافة الإمكانات الصحية والطبية والإسعافية، إضافة إلى 68 فرقة ميدانية في المشاعر وداخل مكة وخارجها. كما خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي 132 مركزا إسعافيا دائما ومؤقتا، و370 سيارة إسعاف، و20 دراجة، و2811 شخصا للفرق الإسعافية والقوى العاملة في نطاقات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، وذلك لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للحجاج.



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