السعودية اليوم / الجيش اليمني يضبط كميات من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي



مأرب 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم في مدخل مدينة مأرب، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

وقال المسؤول الاعلامي في توجيه اللواء 13 مشاه النقيب حافظ مراد في تصريح لموقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني "إن نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاه ضبطت 80 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر".

وأوضح النقيب مراد "أن عملية الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي أكثر من نقطة تابعة للجيش الوطني وقوات الامن تثبت للجميع ان ميليشيا الحوثي المتمردة تعتمد تجارة الحشيش وافساد المجتمع وان اغلب عناصرها مدمنون لهذه المواد المخدرة".

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19:53ت م

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