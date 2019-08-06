السعودية اليوم / أمانة منطقة عسير تزيل تعديات على أكثر من ٥ ملايين متر مربع



أبها 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

قامت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي بحملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية على أكثر من ٥ ملايين متر مربع مليون، في كافة مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة تأتي في إطار الحملات التي تقوم بها الأمانة و بلدياتها التابعة لمواجهة أي اعتداءات على الممتلكات العامة، مشيراً إلى أن فرق الرقابة تقوم بجولات مستمرة للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري تنفيذها والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية وفي حال رصد أي تعد على الأراضي الحكومية يتم إزالتها بشكل فوري تطبيقا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن وتعاميم إمارة منطقة عسير و وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على سرعة التعامل مع كافة الإحداثيات والتعديات غير النظامية مع تطبيق الأنظمة بحق المعتدين.

// انتهى //

19:49ت م

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