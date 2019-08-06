السعودية اليوم / الرقابة النسائية بأمانة عسير ترصد أكثر من 22 مخالفة



أبها 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

رصدت الإدارة النسائية بأمانة منطقة عسير، خلال الأسبوع الماضي ، أكثر من 22 مخالفة خلال جولاتها الرقابية ، والتي استهدفت المنشآت النسائية في مدينة أبها و ضواحيها.

وأوضحت مديرة القسم النسوي في أمانة عسير سلوى القحطاني بأن فرق الرقابة النسائية رصدت 22 مخالفة، خلال 16 جولة رقابية ميدانية نفذت خلال الأسبوع الماضي ، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ونظامية المنشآت من حيث وجود التراخيص اللازمة و الشهادات الصحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها.

وأشارت إلى أن القسم النسوي يقوم بجولاته الرقابية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، مبينة أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع.

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19:49ت م

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