حج / رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس يزور مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية



مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

زار معالي رئيس الحزب الحاكم في جمهورية موريشيوس المشرف العام على شؤون الحجاج الموريشيوسيين شوكت علي سودهن، اليوم , مقر مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية, حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة المؤسسة رامي بن صالح لبني .

وتطرق اللقاء إلى الترتيبات التي أعدتها المؤسسة لحجاج الدول الأفريقية غير العربية عموما وحجاج موريشيوس على وجه الخصوص والخدمات المقدمة لهم في موسم حج هذا العام 1440 هـ.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن المؤسسة أكملت جاهزيتها وسخرت كل طاقاتها البشرية والآلية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وتقديم العون لهم لتأدية نسكهم وشعائر حجهم في راحة ويسر.

من جانبه نوه رئيس الحزب الحاكم بجمهورية موريشيوس، بالرعاية الكريمة والجهود العظيمة والخدمات الجليلة التي توفرها المملكة لراحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام بشكل عام وحجاج موريشيوس بصفة خاصة، مؤكدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - وفقهما الله - وحكومتهما الرشيدة، التي شرفها الله بخدمة ورعاية الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة التي يفد إليها ملايين المسلمين من حجاج ومعتمرين وزوار، لم ولن تدخر وسعا في بذل الغالي والنفيس من أجل راحة ضيوف الرحمن وتوفير الأمن والأمان ليؤدوا شعائرهم وسائر عباداتهم في طمأنينة وسكينة.

ودعا الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن يديم عليها السخاء والرخاء لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يوفق حجاج بيت الله الحرام ويمدهم بعونه لأداء فريضة الحج وأن يعودوا إلى أوطانهم وأهلهم سالمين غانمين.

// انتهى //

19:08ت م

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