السعودية | شاهد.. أمطار غزيرة تحجب ضوء الشمس بجازان السعودية

شكرا لقرائتكم شاهد.. أمطار غزيرة تحجب ضوء الشمس بجازان السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجبت الغيوم الرعدية الممطرة الكثيفة الشمس عن عدة أنحاء في منطقة جازان (جنوب غرب السعودية) مما حول نهارها إلى ليل دامس. وبثت عدة حسابات بالمنطقة عبر مواقع التواصل فيديوهات توثيقية للحالة الجوية الملفتة للأمطار الغزيرة، وكانت الأرصاد قد رفعت مستوى التحذير في المنطقة للأحمر. وأرفقت هيئة الأرصاد صورة لرادار ‫جازان‬ توضح كثافة السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المنطقة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بتيارات هابطة وزخات من البرد امتد تأثيرها إلى السواحل‫.‬ وحذرت الأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على ‫منطقة جازان‬ ‫ومحافظات أبو عريش‬ ‫واحد المسارحة‬ والحرث‬ والدائر ‫والدرب والريث وصبيا وصامطة وفيفا وهروب، وحددت بداية الحالة المطرية من 12 ظهرا وحتى 8 مساء.‬

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