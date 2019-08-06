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باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمحافظة الخرج، أعمالها التوعوية والتوجيهية للعام ١٤٤٠هـ، باستقبال حجاج بيت الله الحرام، عبر المركز التوجيهي بمدينة الحجاج بالمحافظة، والمزود بمعرض توعوي، مع توزيع هدايا ومطبوعات الرئاسة على وفود الحجيج من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، إن مشاركة فرع الرئاسة العامة بالمنطقة في مدينة الحجاج بالخرج، بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية، انطلاقاً بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من عناية ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام؛ من خلال توعيتهم واستقبالهم بحفاوة وتقدير، بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة حكومة وشعباً في خدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف "الحسين" أن الجهود التي تقدم عبر مدينة الحجاج في محافظة الخرج، لخدمة ضيوف الرحمن، بمتابعة واهتمام من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- بما يحقق خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 06:38 PM
توزيع هدايا ومطبوعات على الحجيج
باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمحافظة الخرج، أعمالها التوعوية والتوجيهية للعام ١٤٤٠هـ، باستقبال حجاج بيت الله الحرام، عبر المركز التوجيهي بمدينة الحجاج بالمحافظة، والمزود بمعرض توعوي، مع توزيع هدايا ومطبوعات الرئاسة على وفود الحجيج من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، إن مشاركة فرع الرئاسة العامة بالمنطقة في مدينة الحجاج بالخرج، بالتعاون مع كل الأجهزة الحكومية، انطلاقاً بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من عناية ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام؛ من خلال توعيتهم واستقبالهم بحفاوة وتقدير، بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة حكومة وشعباً في خدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف "الحسين" أن الجهود التي تقدم عبر مدينة الحجاج في محافظة الخرج، لخدمة ضيوف الرحمن، بمتابعة واهتمام من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- بما يحقق خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.
، هيئة معروف الخرج تستقبل ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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