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حذّر أستاذ الحديث بجامعة القصيم عمر بن عبدالله المقبل، من وضع مجسّمات منحوتة للخروف في بعض محلات الحلويات، تدلّ على تخصيص الهدية لعيد الأضحى المبارك.
وقال "المقبل" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": إن هذا مُنكر يجب الحذرُ منه؛ فنحْتُ صور ذوات الأرواح من أشد أنواع التصوير التي ورد فيها الوعيد؛ ففي الصحيحين عنه حيث قال الله عز وجل: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة".
الجدير ذكره أن أسواق بيع الهدايا تشهد أيضًا وجود توزيعات للحلويات، إما على شكل خروف، أو مجسم للكعبة.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 06:34 PM
بعد انتشارها على هدايا في بعض المحلات"المقبل": وضع مجسمات الخروف على هدية العيد مُنكر يجب الحذر منه
حذّر أستاذ الحديث بجامعة القصيم عمر بن عبدالله المقبل، من وضع مجسّمات منحوتة للخروف في بعض محلات الحلويات، تدلّ على تخصيص الهدية لعيد الأضحى المبارك.
وقال "المقبل" في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": إن هذا مُنكر يجب الحذرُ منه؛ فنحْتُ صور ذوات الأرواح من أشد أنواع التصوير التي ورد فيها الوعيد؛ ففي الصحيحين عنه حيث قال الله عز وجل: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة".
الجدير ذكره أن أسواق بيع الهدايا تشهد أيضًا وجود توزيعات للحلويات، إما على شكل خروف، أو مجسم للكعبة.
، "المقبل": وضع مجسمات الخروف على هدية العيد مُنكر يجب الحذر منه ،
المصدر : الخليج 365
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