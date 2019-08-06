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كشفت وزارة الصحة عن حالة ولادة لحاجة أفغانية تبلغ من العمر 33 عاماً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة؛ حيث أنجبت طفلاً أطلقت عليه "محمد"، ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440هـ.
وذكرت "الصحة" أن المستشفى يسعى جاهداً لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وعبّرت الحاجة الأفغانية عن شكرها لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 06:25 PM
شهدها مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة
كشفت وزارة الصحة عن حالة ولادة لحاجة أفغانية تبلغ من العمر 33 عاماً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة؛ حيث أنجبت طفلاً أطلقت عليه "محمد"، ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440هـ.
وذكرت "الصحة" أن المستشفى يسعى جاهداً لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.
وعبّرت الحاجة الأفغانية عن شكرها لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها.
، "محمد".. أول حالة ولادة طبيعية لحاجة أفغانية في حج هذا العام ،
المصدر : الخليج 365
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