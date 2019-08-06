، الحوثيون يهرّبون المخدرات في أسطوانة حافلة.. "والشرعية" لهم بالمرصاد ،

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ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، في مدخل مدينة مأرب؛ كمية من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
وأفاد المسؤول الإعلامي في توجيه اللواء 13 مشاة النقيب حافظ مراد، بأن نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاة ضبطت 80 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، وفقاً ل"سبتمبر نت".
وأضاف أن كميات الحشيش كانت مخفية في أسطوانة غاز حافلة، وأن أفراد النقطة تمكنوا من اكتشافها بفضل الحس الأمني الذي يتمتعون به.
وأوضح "مراد" أن سائق الباص عرض على أفراد النقطة مبلغًا ماليًّا كبيرًا مقابل تمرير كميات الحشيش المخدر، إلا أن أفراد النقطة رفضوا العرض، ونقلوا المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وذكر الضابط اليمني أن الكمية المضبوطة اليوم تعتبر مكملًا للطن من مادة الحشيش المخدر، الذي ضبط في نفس النقطة من قبل أفراد كتيبة الحماية التابعة للواء 13مشاة خلال الفترة السابقة.
ولفت إلى أن عمليات الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي أكثر من نقطة تابعة للجيش الوطني وقوات الأمن؛ تثبت للجميع أن ميليشيا الحوثي المتمردة تعتمد تجارة الحشيش وإفساد المجتمع، وأن أغلب عناصرها مدمنون لهذه المواد المخدرة.
إلى ذلك التقى قائد اللواء 13 مشاة العميد علي الحوري، بضباط وأفراد كتيبة الحماية التابعة للواء، وحيا روحهم الوطنية التي يتمتعون بها، مشيدًا بيقظتهم العالية، مثمنًا جهودهم التي يبذلونها.
الحوثيون يهرّبون المخدرات في أسطوانة حافلة.. "والشرعية" لهم بالمرصادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-06
ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، في مدخل مدينة مأرب؛ كمية من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
وأفاد المسؤول الإعلامي في توجيه اللواء 13 مشاة النقيب حافظ مراد، بأن نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاة ضبطت 80 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، وفقاً ل"سبتمبر نت".
وأضاف أن كميات الحشيش كانت مخفية في أسطوانة غاز حافلة، وأن أفراد النقطة تمكنوا من اكتشافها بفضل الحس الأمني الذي يتمتعون به.
وأوضح "مراد" أن سائق الباص عرض على أفراد النقطة مبلغًا ماليًّا كبيرًا مقابل تمرير كميات الحشيش المخدر، إلا أن أفراد النقطة رفضوا العرض، ونقلوا المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وذكر الضابط اليمني أن الكمية المضبوطة اليوم تعتبر مكملًا للطن من مادة الحشيش المخدر، الذي ضبط في نفس النقطة من قبل أفراد كتيبة الحماية التابعة للواء 13مشاة خلال الفترة السابقة.
ولفت إلى أن عمليات الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي أكثر من نقطة تابعة للجيش الوطني وقوات الأمن؛ تثبت للجميع أن ميليشيا الحوثي المتمردة تعتمد تجارة الحشيش وإفساد المجتمع، وأن أغلب عناصرها مدمنون لهذه المواد المخدرة.
إلى ذلك التقى قائد اللواء 13 مشاة العميد علي الحوري، بضباط وأفراد كتيبة الحماية التابعة للواء، وحيا روحهم الوطنية التي يتمتعون بها، مشيدًا بيقظتهم العالية، مثمنًا جهودهم التي يبذلونها.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
06:12 PM
السائق حاول رشوة أفراد النقطة الأمنية
ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، في مدخل مدينة مأرب؛ كمية من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
وأفاد المسؤول الإعلامي في توجيه اللواء 13 مشاة النقيب حافظ مراد، بأن نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاة ضبطت 80 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، وفقاً ل"سبتمبر نت".
وأضاف أن كميات الحشيش كانت مخفية في أسطوانة غاز حافلة، وأن أفراد النقطة تمكنوا من اكتشافها بفضل الحس الأمني الذي يتمتعون به.
وأوضح "مراد" أن سائق الباص عرض على أفراد النقطة مبلغًا ماليًّا كبيرًا مقابل تمرير كميات الحشيش المخدر، إلا أن أفراد النقطة رفضوا العرض، ونقلوا المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وذكر الضابط اليمني أن الكمية المضبوطة اليوم تعتبر مكملًا للطن من مادة الحشيش المخدر، الذي ضبط في نفس النقطة من قبل أفراد كتيبة الحماية التابعة للواء 13مشاة خلال الفترة السابقة.
ولفت إلى أن عمليات الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي أكثر من نقطة تابعة للجيش الوطني وقوات الأمن؛ تثبت للجميع أن ميليشيا الحوثي المتمردة تعتمد تجارة الحشيش وإفساد المجتمع، وأن أغلب عناصرها مدمنون لهذه المواد المخدرة.
إلى ذلك التقى قائد اللواء 13 مشاة العميد علي الحوري، بضباط وأفراد كتيبة الحماية التابعة للواء، وحيا روحهم الوطنية التي يتمتعون بها، مشيدًا بيقظتهم العالية، مثمنًا جهودهم التي يبذلونها.
، الحوثيون يهرّبون المخدرات في أسطوانة حافلة.. "والشرعية" لهم بالمرصاد ،
المصدر : الخليج 365
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