رابط استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل السعودي

نرفق لكم رابط خدمة استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب، التي توفرها كلآ من الوزارتين السعوديتين العمل والداخلية لجميع المواطنين الذين قاموا بتقديم طلبات بلاغات الهروب إلى البوابة الإلكترونية التابعة للحكومة السعودية، وذلك من أجل ضبط الهاربين من المغتربين وترحيلهم من الأراضي الحجازية بدون حدوث أي مشاكل، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الموقع الإلكتروني الخاص بموقع وزارة العمل والداخلية بالمملكة العربية السعودية وذلك لكي يستطيع الجميع الانتهاء من إجراءات خدمة الاستعلام عن بلاغات الهروب فى السعودية.

يمكن لأصحاب الأعمال من السعوديين والمستثمرين الأجانب الدخول على موقع مكتب العمل السعودي من اجل الاستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة بشكل مباشر بدون الذهاب إلى مقرات وزارة الداخلية والعمل المنتشرة في جميع المحافظات على مستوى المملكة العربية السعودية.

رابط استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب

عقب إدخال البيانات المتعلقة بالعامل سنقوم بالبحث عن خدمة الاستعلام عن موظف وافد في مكتب العمل، وذلك من اجل الاطلاع علي كافة الأمور التي تخص الوافدين والمغتربين بشكل إلكتروني، بعدها مباشرة سنقوم بطباعة أمر خدمة استعلام عن موظف وافد لكي نجمع بعض المستندات المتعلقة بالمغتربين من أجل تقديمها وإرسالها إلى الجهة المعنية المسئولة عن إدارة المقيمين بالمملكة العربية السعودية.