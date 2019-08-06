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فيديو.. غدًا أول موسم مرخيات القلايد
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق أن غدًا الأربعاء هو أول موسم مرخيات القلايد.
وأضاف الزعاق أنه خلال هذه الأيام سنُشاهد نجم المرزم بوضوح قُبيل شروق الشمس من الناحية الجنوبية الشرقية لافتاً إلى أن المرزم لا يُشاهد بوضوح إلا في نهاية موسمه.
يُذكر أن مرخيات القلايد وهو آخر مواسم الصيف الحار ومدته 26 يومًا (13 يومًا من الكليبين، و13 يومًا من سهيل) وبانتهائه يبرد آخر الليل وتتحسّن الأجواء في آخر النهار، وتبدأ تنكمش الرطوبة عن السواحل.
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