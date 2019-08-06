الغبار يضرب طريق ساحل عسير الآن

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي – عسير

تشهد الآن الأجزاء الساحلية لمنطقة عسير، هبوب رياح عاتية شمالية جنوبية، شملت العديد من المحافظات الساحلية ومنها محافظة البرك والمراكز التابعة لها.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية النشطة ومثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة) ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما يستمرّ نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

وقالت الهيئة إن الرياح في البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.