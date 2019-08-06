تعرف على طقس مكة والمشاعر

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس خلال الساعات القادمة، غائم جزئي إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و غائم جزئي على المدينة المنورة و غائم جزئي قد تتخللها سحب رعدية على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 38 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة .

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.

وفي وقت سابق توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (جازان, عسير , الباحة ) ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.