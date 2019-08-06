تحديد اتجاهات حركة السير لتسهيل مهمة الحجيج

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شدّد الدفاع المدني على ضرورة الالتزام باتجاهات حركة السير على الطرق والأنفاق والجسور لحماية الحجيج وتسهيل مهمتهم.

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وتبذل العديد من القطاعات في المملكة جهودًا متكاملة وتبتكر العديد من الخدمات لتسهيل موسم الحج حيث يتجمع أكثر من مليوني حاج من مختلف دول العالم في مكة المكرمة.

وتمّ كتابة الإرشادات على الطرق بأكثر من لغة بينها العربية والإنجليزية بالطبع لتسهيل قراءتها من قبل مختلف الجنسيات.

وقال الدفاع المدني في تنبيه للحجاج: “لسلامتكم تم تحديد اتجاهات لحركة السير على الطرق والممرات والأنفاق والجسور”.