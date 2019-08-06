شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: 30 ألفاً من «أبطال الصحة» يتفانون في خدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عبَّر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن فخره بإخلاص 30 ألفاً من «أبطال الصحة» يعملون بتفانٍ على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، مُقدِّماً لهم الشكر والتقدير.

ونشر الربيعة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، مقطع فيديو يوضح حجم الخدمات الصحية المُقدَّمة في المشاعر المقدسة.

وأشار الفيديو إلى توفير 25 مستشفى، و156 مركزا صحيا، و5 آلاف سرير، فضلاً عن 18 نقطة طبية، و180 سيارة إسعاف، و16 مركز طوارئ على جسر الجمرات.