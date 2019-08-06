شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل بـ«جوازات عسير» خلال إجازة عيد الأضحى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أوضح مدير جوازات منطقة عسير المكلف العميد سعد بن إبراهيم الحسين، استمرارية العمل بإدارة جوازات عسير والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وسيتم استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم)، وكذلك تسليم جوازات السفر للسعوديين المنفذة من خلال خدمة «أبشر» مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار العمل بـ«جوازات عسير» خلال إجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.