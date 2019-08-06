شكرا لقرائتكم خبر عن «نجم» تعلن خطتها للسلامة المرورية لموسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق أكبر قدر من سلامتهم المرورية لموسم حج عام 1440، أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين اكتمال استعداداتها وقدراتها للمساهمة بتوفير حج مريح ومنظم لضيوف بيت الله ومشاعره.

وكشفت نجم استخدامها أحدث الوسائل التقنية والحركية مع خرائط تفاعلية لخدمة مباشرة حركة المرور في مكة المكرمة والمنطقة المركزية للمسجد الحرام وأثناء عمليات التصعيد والنفرة من وإلى المشاعر المقدسة للتسهيل والتيسير على قائدي المركبات ووسائل نقل حجاج بيت الله الحرام.

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نجم الدكتور محمد السليمان على أنهم قد أكملوا كل التجهيزات اللازمة لمباشرة العمليات الميدانية على مدار الساعة طيلة أيام موسم الحج، مخصصة أسطولاً من الدرّاجات النارية و المركبات الذي يصل إلى نحو 50 آلية لخدمة المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات والمنطقة المركزية في الحرم المكي) وذلك بهدف الوصول إلى موقع الحادث في مدة زمنية وجيزة جداً بعد ورود البلاغ.

وأشار السليمان إلى أن الشركة سخرت جميع الإمكانات المتاحة من خلال الانظمة التقنية التي تساهم بشكل أكثر فاعلية، إضافة إلى الكادر البشري الإداري والميداني بشعبة الحوادث بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن، وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع إستراتيجية شركة «نجم»، لتقديم أفضل الخدمات إلى الحجاج امتداداً لجهود المملكة في العناية بضيوف الرحمن.

وكانت «نجم» قد كشفت تعزيز تنسيقها وتعاونها مع إدارة أمن الطرق بهدف تغطية مناطق جديدة، بما يساهم في تغطية كل المنافذ والطرق التي يسلكها الحجاج بالكامل.

وتؤدي شركة «نجم» منذ تأسيسها، دوراً لافتاً في تأمين سلامة الحجاج وتقديم الخدمات إليهم، لتحقيق أعلى درجات السلامة المرورية في العاصمة المقدسة، وهذا يأتي في إطار التزامها بواجبها الوطني في إيجاد مناخ طيّب يسمح للحجاج بأداء مناسكهم بسهولة وأمان منذ لحظة وصولهم إلى المملكة حتى لحظة عودتهم إلى ديارهم.