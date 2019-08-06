شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1.775.067 حاجاً إلى المملكة حتى نهاية أمس الاثنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس (الاثنين) 1.775.067 حاجاً، وذلك وفق الإحصاء الذي أصدرته المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.664.974 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 92.844 حاجاً، وعبر البحر 17.249 حاجاً، وذلك بزيادة 117.223 حاجاً على عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريباً.