شكرا لقرائتكم خبر عن بـ700 سرير.. اكتمال جاهزية الخدمات الطبية للقوات المسلحة في الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في حج هذا العام 1440 ببعثة متكاملة لها من الخبرات في مجالات الخدمات الصحية الميدانية التي تعمل لتسخير جميع الجهود انطلاقاً من توجيهات القيادة الكريمة وبمتابعة ودعم من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع لتقديم أرقى الخدمات الصحية والعمل الدؤوب على تحسين الخدمة باستمرار واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

واطّلع مدير عام الخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري من خلال جولة ميدانية لمركز الطوارئ بدقم الوبر ومستشفى القوات المسلحة بمنى على اكتمال جاهزية البعثة المشاركة في حج هذا العام الموجودة بجميع كوادرها الصحية المؤهلة وعلى التجهيزات الطبية بالمستشفيات الثابتة والميدانية والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر ومراكز الإجهاد الحراري ومركز الغسيل الكلوي بسعة تتجاوز (700) سرير وأسطول من طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية والنفاثة على مدار الساعة للمساندة لاكتمال منظومة الخدمة الصحية للحجاج.

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من جانبه، بين مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير المشرف على البعثة أن المشاركة تشمل المراكز المتخصصة لمعالجة ضربات الشمس والإجهاد الحراري بعرفه ومنى بسعة (150) سريراً و(35) فرقة طبية ونقاط إسعافية ميدانية بواقع (22) نقطة تغطي جميع المشاعر المقدسة خارج نطاق المستشفيات الثابتة الأولية وتتركز في محطات القطار وجسر الجمرات وطرق المشاة والتحويل إلى مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات وزارة الصحة لمن تتطلب حالاتهم رعاية طبية متقدمة، إضافة إلى المركز الإسعافي بمنى والمخصص للحالات الطارئة ويحتوي على (11) سريراً و(4) عيادات وصيدلية مركزية ومختبر طبي متكامل وتخصيص (13) فرقة راجلة تقوم بدور الإسعافات الأولية والتثقيف الصحي بين الحجاج مجهزة بالمعدات الطبية الحديثة وأسطول من عربات الإسعاف وعربات الإسعاف الجماعي والمعدة لنقل (8) مرضى بوقت واحد، إضافة إلى المستشفيات الميدانية الحديثة والمتكاملة وذلك بواقع مستشفى ميداني بمشعر منى ومستشفيين ميدانيين بعرفة ومستشفى ميداني بمزدلفة والمزودة بأحدث التقنيات الطبية بسعة (200) سرير.

وأفاد قائد البعثة العميد المهندس عبدالرحمن بن حمد الجارالله بأنه تم تجهيز مركز القوات المسلحة لطب الأسرة بدقم الوبر هذا العام بسعة (250) سريراً ومستوصف قوة الإسناد الإداري بعرفة والعديد من المستوصفات في كل من عرفة ومزدلفة ومنى، إضافة لوجود طائرات الإخلاء الطبي الجوي العامودية والنفاثة التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على مدار الساعة للمساندة في حالات الطوارئ ونقل من يتطلب وضعهم الصحي لمستشفيات القوات المسلحة المساندة في كل من جدة والطائف وكذلك تدعيم الجانب الوقائي والتوعوي لضيوف الرحمن من الأمراض والوقاية منها من خلال استخدام التقنيات الحديثة وشاشات توعوية مرئية موزعة بالمشاعر المقدسة وبلغات متعددة.

يذكر أن الطاقة السريرية لمستشفيات القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة بلغت أكثر من (700) سرير لموسم حج هذا العام (1440).