شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود بن نايف» يدشن الزي الجديد لمنسوبي إدارة «سجون الشرقية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الدمام )

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، الزي الجديد للمديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان.

ونوه الأمير سعود بن نايف بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمامٍ للإصلاحيات، والبرامج المقدمة لنزلائها لتطويرهم وتأهيلهم، والاستفادة المثلى من فترة العقوبة، مؤكداً أن الدولة حريصةٌ على بذل كل الجهود ليخرج النزيل للمجتمع وقد استفاد من فترة العقوبة بالشكل الأمثل، واكتسب مهارات تسهم بمشيئة الله في عدم عودته لارتكاب الخطأ، وقدرته على الاعتماد على نفسه، واندماجه في المجتمع.

وأضاف أمير المنطقة الشرقية أن تغيير الزي والشعار لمديرية السجون، هي رسالة أن عملية التطوير للأجهزة الأمنية وعملياتها مستمر بمشيئة الله ثم بدعم القيادة أيدها الله لمواكبة كافة المستجدات، وتحقيق الأهداف السامية التي تسعى لها، عبر بسط الأمن وتحقيق العدالة، وإصلاح المجتمع، وفق الأنظمة والتعليمات السارية، مشدداً على أهمية استشعار الأمانة تجاه النزلاء، وتطوير البرامج المقدمة لهم، خصوصاً لفئة النساء، متمنياً للإدارة ومنسوبيها التوفيق. من جهته، عبر مدير سجون المنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على تفضله بإطلاق الزي الجديد للإدارة في المنطقة الشرقية، والذي يتواكب مع الخطوات التطويرية التي أطلقها وزير الداخلية.