46 مركزا صحيا مناوبا خلال إجازة العيد بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تعتزم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة تشغيل 46 مركزا صحيا خلال إجازة عيد الأضحى لتعمل بجانب المستشفيات والمناوبة خلال أيام العيد، منها 5 مراكز ستعمل على مدار الساعة و8 أخرى ستعمل على مدار 16 ساعة.

وأوضحت الشؤون الصحية أن المراكز المكلفة خلال الإجازة تتوفر فيها كل التجهيزات الطبية، إضافة إلى تجهيز الطوارئ والإسعاف، مشيرة إلى أنه جرى دعمها بالاحتياجات الطبية من تجهيزات ومستلزمات علاجية ودوائية وتوفير الكوادر البشرية الطبية والفنية اللازمة لهذه المراكز بحسب احتياج كل مركز.

مراكز جدة المناوبة في العيد:

- المحجر ويعمل على مدار الساعة

- ثول ويعمل 16 ساعة من الـ 8 صباحا حتى الـ 12م

- ذهبان والماجد يعملان من الـ 8 حتى الـ 4 م

- 505 الشراع ويعمل على مدار الـ 24 ساعة

- الصفاء1 من الـ 8 صباحا إلى الـ 4 م

- الحمراء ويعمل على مدار الساعة

- شرق الخط السريع من الـ 8 صباحا إلى الـ 4 م

- السليمانية على مدار الساعة

Advertisements

- الأمير عبدالمجيد على مدار الساعة

مراكز رابغ المناوبة في العيد

(كلية، الأبواء، مغينية) من الـ 8 صباحا إلى الـ 4 م

- حجر ورابغ يعملان 16 ساعة من الـ 8 صباحا إلى الـ 12م

- الجحفة على مدار الساعة

مراكز الليث المناوبة في العيد

(غميقة، الوسقة، بني يزيد، جدم، الأميرة فهدة بالغالة، طفيل، جمعة بن هلال، يلملم، منسا بجالة، الشواق، الرياحين، المستنقع، الليث، الرنيقة، مجيرمة، حفار، بيرين، سلم الزواهر) دوامها من الـ 8 صباحا حتى الـ 4 م

- سعيا الميقات يعمل 16 ساعة من الـ 8 صباحا حتى الـ 12م

مراكز أضم المناوبة في العيد

(ذي رهجان، النعيمات، كساب، آل السني، أم حطب، بني عفيف، الفحو، المرقبان)

دوامها من الـ 8 صباحا حتى الـ 4 م

(حقال، الجائزة، ربوع العين ) دوامها 16 ساعة من الـ 8 صباحا حتى الـ 12 م