، بعد غد.. المدينة المنورة تودع آخر حجاج بيت الله الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - 90 ألفًا يغادرون اليوم على متن 2500 حافلة

تودع المدينة المنورة، خلال اليومين المقبليْن، حجاج بيت الله الحرام بعد عمليات تفويج قامت بها الجهات المعنية بالمدينة المنورة، وعلى رأسها: إمارة المنطقة، ووكالة وزارة الحج والعمرة، والقطاعات الأمنية والخدمية المعنية؛ حيث بلغ عدد الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة حتى يوم أمس؛ 760 ألف حاج، فيما أكدت الإحصائيات أن ذروة التفويج هو اليوم الخامس من ذي الحجة؛ إذ يبلغ عدد الحجاج المغادرين 90 ألف حاج.

وأكد وكيل الوزارة للحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، محمد بن عبدالرحمن البيجاوي؛ أنه من المتوقع أن تفوج الجهات المعنية في المدينة المنورة غدًا وبعد غد، بمشيئة الله تعالى، 20 ألف حاج؛ ليمثلوا آخر الحجاج المغادرين إلى مكة المكرمة، غير المنومين في مستشفيات المنطقة، والذين سيغادرون يوم الخميس على متن إسعافات الصحة بقافلة طبية تنطلق من مستشفى المدينة المنورة التخصصي.

وأضاف "البيجاوي": "وصل إلى المدينة المنورة خلال الموسم الأول ما يزيد على 850 ألف حاج"، مؤكدًا أن اليوم سيغادر نحو 90 ألف حاج على متن 2500 حافلة، فيما سيتبقّى حوالي 20 ألف حاج، يغادرون غدًا وبعد غد.

وسجلت المدينة المنورة نجاحًا في الموسم الأول لحج هذا العام ١٤٤٠، وذلك بجهود الجهات المعنية والفرق التطوعية، وبمتابعة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، وبإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.

يُذكر أن المدينة المنورة استقبلت منذ بداية موسم حج هذا العام، أكثر من 850 ألف حاج، عبر منافذها البرية والجوية والبحرية، وسط منظومة خدمات متكاملة لضيوف الرحمن منذ وصولهم للمدينة حتى مغادرتهم إلى مكة المكرمة.