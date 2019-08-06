- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "1.775.067" حاجًّا.
ووفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فقد بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو "1.664.974" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "92.844" حاجًّا، وعبر البحر "17.249" حاجًّا، بزيادة "117.223" حاجًّا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبًا.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 05:21 PM
عبر جميع المنافذ حتى نهاية يوم أمس
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس "1.775.067" حاجًّا.
ووفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فقد بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو "1.664.974" حاجًّا، فيما قدم عن طريق البر "92.844" حاجًّا، وعبر البحر "17.249" حاجًّا، بزيادة "117.223" حاجًّا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7% تقريبًا.
، وصول "1.775.067" حاجًّا إلى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وصول "1.775.067" حاجًّا إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.