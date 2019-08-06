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دشنت "صحة عسير"، ممثلةً في قطاع أبها الصحي، مشاركة عربة العيادات الطبية المتنقلة في موسم السودة، أمس الأحد، تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، وبمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، خالد بن عائض عسيري.
وقال مدير قطاع أبها الصحي عائض عسيري، إن العربة تضم فريقاً طبياً متكاملاً يتألف من طبيب عام، وآخر للأسنان، وصيدلي، وفني أشعة وتمريض.
كما أن العربة مجهزة بعيادة أسنان، وعيادة طبيب عام، ومنطقة لقياس العلامات الحيوية، وغرفة أشعة ومختبر.
وبين "عسيري" أنه جرى خدمة قرابة 179 مراجعاً، خلال اليوم الأول، حيث قدمت لهم الخدمات العلاجية والوقائية والاستشارات الطبية والتوعية الصحية، وسيستمر عمل العربة يومياً من الساعة ٢:٠٠ مساءً حتى الساعة ١٠:٠٠ مساءً، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، بالتعاون مع موسم السودة.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 05:18 PM
تضم فريقاً طبياً متكاملاً"صحة عسير" تدشن العيادات المتنقلة في موسم السودة
دشنت "صحة عسير"، ممثلةً في قطاع أبها الصحي، مشاركة عربة العيادات الطبية المتنقلة في موسم السودة، أمس الأحد، تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، وبمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، خالد بن عائض عسيري.
وقال مدير قطاع أبها الصحي عائض عسيري، إن العربة تضم فريقاً طبياً متكاملاً يتألف من طبيب عام، وآخر للأسنان، وصيدلي، وفني أشعة وتمريض.
كما أن العربة مجهزة بعيادة أسنان، وعيادة طبيب عام، ومنطقة لقياس العلامات الحيوية، وغرفة أشعة ومختبر.
وبين "عسيري" أنه جرى خدمة قرابة 179 مراجعاً، خلال اليوم الأول، حيث قدمت لهم الخدمات العلاجية والوقائية والاستشارات الطبية والتوعية الصحية، وسيستمر عمل العربة يومياً من الساعة ٢:٠٠ مساءً حتى الساعة ١٠:٠٠ مساءً، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، بالتعاون مع موسم السودة.
، "صحة عسير" تدشن العيادات المتنقلة في موسم السودة ،
المصدر : الخليج 365
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