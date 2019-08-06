، خلال يوليو.. "موانئ" تشرف على 23 مليون طن من البضائع ،

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بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يوليو لعام 2019م 23 مليون طن.
وبلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 638 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 11.15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1123 سفينة، وبلغ عدد الركاب أكثر من 129 ألف راكباً، فيما بلغ عدد العربات 66 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 1.1 مليون رأس من الماشية.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
يذكر أن "موانئ" تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 05:16 PM
عدد الركاب تجاوز 129 ألفاً.. والعربات تزيد على 66 ألفاً
بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يوليو لعام 2019م 23 مليون طن.
وبلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 638 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 11.15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1123 سفينة، وبلغ عدد الركاب أكثر من 129 ألف راكباً، فيما بلغ عدد العربات 66 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 1.1 مليون رأس من الماشية.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
يذكر أن "موانئ" تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.
، خلال يوليو.. "موانئ" تشرف على 23 مليون طن من البضائع ،
المصدر : الخليج 365
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