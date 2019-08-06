يوفر مكتب العمل السعودي خدمة استعلام عن وافد برقم الحدود أو رقم الإقامة أو رقم جواز السفر الخاص بالعامل أو الموظف الوافد، من أجل بيانات العاملين والموظفين الجدد الذين ليسوا على قائمة رأس العمل بداخل أي شركة أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، حيث وفرت وزارة العمل والتنمية السعودية هذه الخدمة الإلكترونية حتى تسهل الأمر علي جميع أصحاب الشركات ورجال الأعمال من المستثمرين العرب والأجانب في البحث عن أشخاص يعملون داخل مؤسساتهم بكل سهولة ويسر.

خدمات مكتب العمل استعلام عن وافد سهلت في إنجاز العديد من الإجراءات والمهام التي يحتاجها صاحب العمل السعودي أو الأجنبي وذلك للنهوض بالسوق السعودي والخليجي بصفة مستمرة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن وافد حتي نسهل الأمر على الجميع في الاطلاع على المعلومات المراد البحث عنها بشكل إلكتروني بدون الحاجة للتوجه إلى مكتب العمل المتواجد في العديد من المناطق والمدن السعودية.

مكتب العمل استعلام عن وافد برقم الحدود

الدخول على موقع وزارة العمل السعودية الخدمات الإلكترونية .

. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية من قائمة موقع مكتب العمل السعودي.

تسجيل الدخول برقم الهوية والرقم السري.

اختيار خدمة الاستعلام عن موظف وافد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة المتعلقة بالعامل أو الموظف الوافد.

كتابة رقم الإقامة أو الحدود أو رقم الجواز بالخانة المخصصة.

كتابة رمز التحقق بالخانة الثانية.

اختيار جنسية المغترب.

النقر على أيقونة بحث لعرض المعلومات المتعلقة بالوافد.

عقب الانتهاء من إدخال بيانات خدمة استعلام عن وافد سوف يبحث الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن البيانات المتعلقة عن الوافدين الجدد، والتي تشمل الاسم بالكامل، ورقم بطاقة الإقامة وهل سارية أم انتهت صلاحيتها وهل هذا العامل على راس العمل أم لا، وغيرها من البيانات الأخرى، وختاما قد نكون وصلنا إلى نهاية شرحنا لهذه الخدمة الإلكترونية التي يوفرها مكتب العمل السعودي لجميع المواطنين.