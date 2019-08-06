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علَّق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، على مشهد تأثره بالحاجة النيوزيلندية وبكائه من أجلها، قائلًا: «قلوبنا قلوب بشر.. والله ينزل الرحمة في القلوب»، مُشيرًا إلى أن ما حدث كان عفويًا.
وقال آل الشيخ، في تصريحات لقناة العربية، إن مشهد قدوم الحجاج من نيوزيلندا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، يذكّر بالمجزرة الإرهابية التي حدثت لذويهم.
وأشار إلى أنه رأى مشهدين محزنيْن، أولهما لشابة لا تتجاوز 25 عامًا ومعها ابنها الرضيع الذي قُتل والده في المجزرة بالمسجدين، والمشهد الثاني للمرأة العجوز التي جاءت منهكة ومتعبة، وتسير متكئة على عكاز.
وأضاف: «المرأة العجوز يشعر بها أي إنسان في قلبه رحمة وعطف؛ بما تعانيه هذه المرأة التي فقدت زوجها في حادث الهجوم على المسجدين».
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عبداللطيف آل الشيخ، يتحدث للصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، ليبدأ التأثر عليه أيضًا وتنزل دموعه، بينما قام باحتضان الحاجة المسنة وتقبيل رأسها في مشهد إنساني.
بالصور: كيف كان الحج قديماً
من Microsoft news
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية تعليقًا على فيديو الحاجة النيوزيلندية: الله يُنزل الرحمة في القلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.