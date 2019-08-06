شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..( فيديو) المقطع الاكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي حول ترحيل أبناء الشمال من عدن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن جنوبي يمثل نموذجا لليمني المتسوعب للتحديات الطارئة والخطيرة التي يواجهها الجنوب واليمن . ووجه المواطن الجنوبي رسالة متزنه تعد الاكثر عقلانيه كاشفا بموضوعية حقيقية ما يعتمل في عدن ومن هي الاطراف التي تقف وراء ما يحدث من ترحيل للشماليين واذكاء جذوة فتنة داخلية . Advertisements لمشاهدة الفيديو كاملا فضلا اضغط للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد اضغط

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