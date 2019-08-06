وزير إسرائيلي: نسعى لتطبيع معلن واتفاقيات موقعة ومكشوفة مع دول الخليج

كشف وزير إسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، عن هدف إسرائيل النهائي من زيارات مسؤوليها العلنية والسرية المتكررة لدول الخليج العربي.

وقال يسرائيل كاتس وزير الخارجية إنه يسعى لتطبيع معلن مع دول الخليج، يشمل توقيع اتفاقيات علنية، زاعما أن العلاقات مع دول الخليج قد تطورت.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، برئاسة آفي ديختر (الليكود)، شارك فيها وزير الخارجية، والمدير العام لوزارة الخارجية، يوفال روتم، وكبار المسؤولين في الوزارة. وفق ما أورده تلفزيون (i24news) الإسرائيلي.

وأضاف كاتس أنه تسلم منصبه في الخارجية قبل نحو ستة شهور في ظل أزمة قائمة، لافتا إلى أن "معالجة تعزيز مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل على رأس سلم الأولويات، وأنه يمكن إنجاز أمور بهذا الشأن".

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وتابع إنه إلى جانب ذلك يأتي تعزيز العلاقات الإقليمية، وتضمين الجوانب الاقتصادية في عمل وزارة الخارجية.

وأشار كاتس إلى أنه زار في الشهور الأخيرة أبو ظبي، وشارك في مؤتمر للأمم المتحدة في إطار نشاطه السياسي. وبحسبه، فإن الأمر الأساسي هو "ارتقاء" العلاقات مع دول الخليج، منوها إلى أنه اجتمع مع مسؤول كبير في الإمارات، وتوصل معه إلى تفاهمات جدية.

وأردف قائلا إنه يسعى، بدعم مطلق من رئيس الحكومة، إلى العمل للوصول إلى تطبيع معلن واتفاقيات موقعة ومعلنة مع دول الخليج، معتبرا أنه "لا يوجد صراع بين إسرائيل وبين دول الخليج، ولا يوجد لنا حدود معهم، هناك فقط القضية الفلسطينية"، على حد قوله.