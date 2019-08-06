هيئة الأرصاد تعلن «طقس مكة والمدينة» والمشاعر المقدسة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غائمة جزئيًا إلى غائمة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وغائمة جزئيًا على المدينة المنورة، وغائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, بأنَّ درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 38 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة .

وفي مشعر عرفات، بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة.

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وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلو مترًا في الساعة.

وأمس الأول الأحد، أعلن الرئيس العام لهيئة الأرصاد الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة على المشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440هـ, وذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عُقد بمقر الهيئة بجدة.

وقال الثقفي إنَّ التوقُّعات تشير إلى درجات حرارة عظمى تلامس الـ50 درجة مئوية في بعض الأيام, كما أنّ الرطوبة قد تصل إلى 85%، ما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر مما هي مسجلة وفق المعايير والاشتراطات, لافتًا إلى أنَّ الاحتمالية واردةٌ لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مصحوبةً برياح نشطة تثير الأتربة والغبار على المشاعر، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة وبخاصة في فترات ما بعد الظهيرة وساعات المساء تتأثر بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.