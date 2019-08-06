أمانتا مكة والمدينة تُكثِّفان جهودهما الرقابية في الحج وعيد الأضحى

كثَّفت أمانتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، من جهودهما الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية؛ تزامنًا مع موسم الحج وحلول عيد الأضحى المبارك.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن أمانة المدينة، بأنّها كثّفت جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمولات لمكافحة السلع المقلدة ومنع الغش التجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية والتأكُّد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وكذلك صناعة حالة من الموثوقية بين الحجاج وأسواق المدينة على اختلاف أسمائها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على اسم المدينة ومكانتها في ذاكرة ضيوف الرحمن.

من جانبه، صرّح أمين المنطقة المكلف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري، بأنّ الأمانة- ممثلةً في الإدارة العامة للشئون الرقابية والأسواق بوكالة الخدمات- كلّفت الفرق الميدانية بجولات على مدار الساعة على الأسواق التجارية لرصد أي مخالفة وتطبيق النظام بحق المخالفين، لافتًا إلى أنّ تكثيف الأمانة لرقابتها على الأسواق التجارية والمولات يتزامن أيضًا مع قرب عيد الأضحى المبارك، وزيادة إقبال الأهالي على تلك الأسواق لشراء مستلزمات العيد، وهو ما يضاعف المسؤولية على الأمانة لضبط الأسواق وضمان منع المخالفات.

وأكّد التويجري، أنّ الأمانة تنطلق من مبدأ تحقيق التكامل في منظومة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله وزوار المدينة المنورة والحرص على أن يحظوا بأقصى درجات الراحة طيلة مدة إقامتهم بطيبة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع كل الجهات العاملة في خدمة الحجاج، مشيدًا بدور إمارة المنطقة في الإشراف على الجهات العاملة في الحج وتنسيق جهودها للوصول إلى عمل تكاملي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.

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في الوقت نفسه، تكثِّف أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية، نشاطها الرقابي خلال هذه الفترة التي تشهد فيها مكة المكرمة تواجدًا لضيوف الرحمن، وتزايدًا في الطلب على المواد والسلع الغذائية، من خلال جولات ميدانية مستمرة ترصد المخالفات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وضبطت البلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، مخبزًا عشوائيًّا مخالفًا داخل حوش شعبي بنطاق البلدية تديره عمالة مخالفة ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

من جانبه، قال رئيس البلدية المهندس محمد بن غالب المشيخي، إنَّه تمّ إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تم ضبطها؛ حيث تقدر بواحد طن، وصادرت الفرق الرقابية جميع الأدوات المستخدمة لتحضير الطعام.

كما ضبطت بلدية الشوقية مستودعًا مخالفًا لتخزين المواد الغذائية والتجارية يتبع لأحد الفنادق، وجرى التحفظ على مركبة تستخدم لنقل المواد الغذائية بمشاركة مركز الإسكان التابع للبلدية.