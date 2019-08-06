وصول أكثر من 171 ألف حاج ضمن مستفيدي مبادرة طريق مكة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، وصول أكثر من 171 ألف حاج مستفيد من مبادرة طريق مكة منذ بداية موسم حج 1440 حتى الرابع من شهر ذي الحجة.

وذكرت الإمارة في «إنفوجراف»، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ 434 رحلة جوية نقلت 171 ألفًا و16 حاجًا إلى المملكة، منها 307 رحلات إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أقلّت 120 ألفًا و473 حاجًا.

وعلى متن 127 رحلة، استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة 50 ألفًا و543 حاجًا، بحسب «الإنفوجراف».

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و«طريق مكة» إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي أطلقته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها؛ لتيسير رحلة الحجاج إلى المملكة، من خلال إنهاء إجراءات دخولهم من منافذ المغادرة في بلدانهم.

ويستفيد من «طريق مكة» في موسم حج 1440هـ أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة، وهي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس.